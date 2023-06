Maltrattamenti choc al figlio disabile, famiglia condannata

Lucca, 23 giugno 2023 – Maltrattato per anni in casa, trattato peggio di un animale e costretto persino a filmare la madre e il patrigno mentre facevano sesso. E’ l’atroce vicenda che ha per vittima un ragazzino con una disabilità psichica che all’epoca di fatti aveva 11 anni e ha vissuto queste vessazioni almeno fino ai 15, quando poi è stato tolto alla famiglia horror e affidato a una casa famiglia.

I giudici del tribunale di Lucca (Nerucci, Marini e Fantechi) hanno condannato tre persone per maltrattamenti in famiglia: 3 anni e 6 mesi alla madre 39enne, 2 anni e 8 mesi al patrigno 32enne e alla suocera 52enne. Accolte nella sostanza le richieste del pm Paola Rizzo.

Una vicenda che lascia senza parole e i cui dettagli sono anche difficili da raccontare, tanto ci si sente sopraffatti dallo squallore disumano. Tutto inizia in un paese della Mediavalle nel 2018, quando il ragazzino ha appena 11 anni. A scuola si accorgono che arriva spesso con i pantaloni bagnati di urina, con abiti sporchi, denutrito. Scatta la segnalazione ai servizi sociali. Il bambino vive con la madre e il patrigno ed emerge ben presto una evidente situazione di trascuratezza e maltrattamenti. I carabinieri accertano che il bambino, con una disabilità psichica, proprio per questo viene trattato molto male, insultato e picchiato anche con un manico di scopa dalla madre e dal patrigno.

Ma intanto la coppia si trasferisce di punto in bianco in Campania, facendo perdere per un po’ le tracce. Le indagini comunque proseguono e portano a documentare casi ancora più inquietanti. Oltre agli insuilti e alle botte, il ragazzino viene spesso lasciato senza cibo e con abiti sporchi. Un familiare raccoglie dei soldi per provvedere, ma la madre se ne appropria.

Intanto il ragazzo viene finalmente tolto alla famiglia e portato in una struttura protetta. E saltano fuori altri dettagli choc. Il ragazzino racconta vicende di percosse, insulti continui sulla sua disabilità mentale. Lo costringevano anche a dormire per terra. E poi privazioni di cibo e gesti sadici, come il peperoncino nascosto da madre e patrigno nei dolci per non farglieli mangiare.

Emerge anche un altro retroscena sconvolgente: una volta è stato costretto persino a riprendere un video della madre e del patrigno che facevano sesso. Adesso il ragazzo a più di 17 anni ed è stato dichiarato adottabile, dopo che anche il padre naturale non ha accettato di occuparsene. La speranza è che trovi una famiglia vera, fatta di esseri umani.

Paolo Pacini