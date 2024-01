Maltratta la moglie. Le violenze dai domiciliari

Non si placano, nonostante tutto, i gesti di violenza contro le donne, specialmente in casa. E’ stato arrestato dalla Polizia, infatti, un uomo di 29 anni per reiterate violenze contro la moglie. L’ennesimo codice rosso di un periodo che troppo spesso ci racconta di questi gesti, ma anche del coraggio delle donne che riescono a liberarsi del pesante fardello e denunciare. E in questo caso la situazione era ancora più complicata e difficile da districare. L’uomo, marocchino classe 1994, stava scontando nella sua abitazione a Lucca gli arresti domiciliari per precedenti reati.

Durante la detenzione, però, l’uomo ha iniziato a manifestare i primi gesti di violenza nei confronti della moglie.

Tutto parte durante i giorni delle festività natalizie, quando il ragazzo si è reso protagonista della classica scenata di gelosia, dando il via ad una serie di violenze fisiche e psicologiche, sottraendo alla compagna il cellulare e costringendola a farsi dire il codice di sblocco per visionare il contenuto dell’apparacchio, dai messaggi fino ai social network, cercando probabilmente qualcosa che desse ragione alla sua follia.

Da questo primo gesto, i soprusi verso la donna non sono certo calati, ma anzi sono andati crescendo nel corso dei giorni, spaventando la ragazza e facendole vivere un vero e proprio incubo. E mentre la situazione sembrava precipitare, con le violenze che non si arrestavano e la paura che continuava ad aumentare, la giovane è riuscita ad alzare la testa e trovare il coraggio per rivolgersi alle forze dell’ordine. Sfruttando il fatto che il marito non potesse lasciare la casa, è riuscita ad andare a sporgere denuncia. Da quel momento sono partite le indagini della polizia, per cercare di capire meglio la situazione e confermare le dichiarazioni della donna. Immediata la segnalazione all’ufficio che aveva emesso la misura della detenzione domiciliare ovvero il Tribunale di sorveglianza di Pisa.

Esaminata la documentazione, in breve tempo è arrivata la decisione di sospendere la misura degli arresti domiciliari, disponendo la carcerazione per l’uomo, con l’arresto avvenuto lo scorso 4 gennaio. Al termine dell’attività della Polizia, la moglie, essendo proprietaria dell’appartamento, è finalmente potuta tornare nella sua casa.

Iacopo Nathan