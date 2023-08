Malore fatale: muore al ristorante

Pescaglia (Lucca), 24 agosto 2023 – Tragedia in un ristorante in località Focchia, nel comune di Pescaglia (Lucca) dove un uomo di 89 anni è morto. Secondo le prime informazioni l’anziano si sarebbe sentito male per un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza medicalizzata di Borgo a Mozzano, Pegaso 3 e carabinieri. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.