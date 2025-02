Malattie rare. Lo spettacolo dei ragazzi

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie rare, venerdì 28 febbraio 2025, l’Istituto Comprensivo Lucca 7 con la collaborazione della Scuolina Raggi di Sole organizza l’evento dal titolo "Unici come siamo, rari come diamanti". Presso l’auditorium della scuola secondaria di primo grado “G. Custer de’ Nobili”, a partire dalle ore 16 si terrà uno spettacolo all’insegna di interventi musicali e sketch ideati dai ragazzi, con la supervisione delle insegnanti di musica. Per l’occasione, Gabriele Sestini, allievo della scuola, presenterà e interpreterà il racconto Blu, scritto a quattro mani con la mamma, proprio per sensibilizzare riguardo al delicato tema delle malattie rare.