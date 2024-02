“Mai soli“, il progetto contro il bullismo a scuola per studenti, genitori e prof

Mai soli. Un progetto per studenti, genitori, docenti e non che ha preso il via alla scuola media Enrico Pea e del biennio dell’Itet Arrigo Benedetti di Porcari e che prevede interventi in classe, con la presenza di almeno uno psicologo, per ottimizzare le cosiddette ‘abilità per la vita’ (skills for life): competenze da apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli eventi faticosi della vita quotidiana. E’ dimostrato che la mancanza di una struttura socio-emotiva possa causare nei giovani, comportamenti negativi e rischiosi in risposta agli stress: tra queste, le dipendenze da sostanze o da tecnologia, l’isolamento patologico (hikikomori), l’aggressività. Il metodo proposto dal progetto si articola in un massimo di 30 unità didattiche che saranno selezionate insieme ai consigli di classe.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’associazione Riaccendi il sorriso presieduta da Rosaria Sommariva, ha ricevuto il sostegno del Comune di Porcari e della Regione Toscana attraverso il programma Giovanisì.

“Anche i docenti – precisa l’assessora alle politiche formative, Eleonora Lamandini – saranno coinvolti in incontri formativi e divulgativi sulla peer e media education, così come parte attiva del progetto saranno le famiglie, per le quali sono previste attività di sensibilizzazione“

Anche il Comune fa la sua parte”. Aggiunge l’assessore alle politiche sociali, Michele Adorni: “Grazie all’impegno dell’associazione Riaccendi il sorriso aggiungiamo un’ulteriore opportunità di formazione e prevenzione del disagio rivolta ai più giovani a Porcari“.