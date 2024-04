Mai più risciò senza ‘freni‘. Incidenti e troppi rischi. Anche i noleggiatori vogliono regole certe e cartellonistica

Se una rondine non fa primavera è vero al contrario che il primo incidente dei risciò riporta la stagione di un tema mai risolto: la gestione di un mezzo che il codice molto fantasiosamente inquadra come “bicicletta“ e che ha ben altra forza d’urto come constatato dal titolare del “Gelatarium“ che si è visto frantumare la vetrina. “Noi siamo i primi, da sempre, a volere divieti, regole e segnaletica – sottolinea Pier Luigi Poli, storico noleggiatore in piazza Santa Maria –. Ci siamo incontrati un paio di volte con l’assessore Remo Santini, e restiamo in attesa di buone nuove. Non è facile neanche per noi andare avanti così: l’altro giorno dei ragazzi mi hanno spaccato un risciò contro un albero, per fortuna senza danni ad altro nè feriti. Erano turisti che ovviamente mica si sono preoccupati del conto per riparare il mezzo“. L’opera di persuasione e responsabilizzazione di alcuni noleggiatori, non tutti, è costante. “Se ce lo chiedono dei ragazzi che percepiamo ’agitati’ preferiamo rispondere che non ne abbiamo disponibili, certo di fronte alle famiglie magari con il figlio di 16 anni che vuole guidare non ci opponiamo – dice Poli –. Il consiglio è sempre quello di restare sull’anello delle Mura, al massimo piazza San Martino per chi conosce la città. Ma è chiaro che in mancanza di divieti scritti e segnalati abbiamo ben poca autorità“.

Nell’attesa di provvedimenti più incisivi, che l’amministrazione comunale in effetti sta valutando, il buon senso è un grande alleato. “Facciamo continua opera di persuasione perchè viaggino sotto i 15 chilometri orari, restino nel circuito delle Mura, e non facciano guidare minorenni. Sono regole che ci siamo dati tra 4-5 noleggiatori, ma ovviamente ’volatili’, che comunque hanno il loro piccolo effetto. Fuori da questo c’è il Far West“. E l’episodio dell’altro giorno ai danni della gelateria di piazza Napoleone lo dimostra. "Ci siamo messi al lavoro da subito – fa sapere l’assessore Remo Santini– ma ci sono dei ritardi che purtroppo non sono dipesi dalla nostra volontà. Cercheremo di recuperare il tempo e bruciare le tappe, il testo di un protocollo d’intesa con la Regione Toscana è pronto. Speriamo di riuscire a chiudere il prima possibile". Una firma, quella della Regione, che sbloccherebbe la “mappa“ delle zone che sarà possibile vietare ai risciò – in primis via Fillungo– con relativa cartellonistica nei punti di intersezione in modo da consentire ai vigili di elevare le multe.

“Servono regole più rigide e scritte – sottolinea Pier Luigi Poli –, perchè noi più di tanto non possiamo fare trattandosi di un mezzo senza targa anche l’assicurazione diventa un problema, e il codice che lo individua come semplice ’bicicletta’ non aiuta“. Forse conviene riscoprira la buona vecchia bicicletta, come già stanno facendo le comitive.

“A maggio la mia flotta di 160 bici è praticamente sempre prenotata. Tante scuole sopratutto da Francia e Belgio. Finite le scuole arriverà il turismo tradizionale soprattutto Usa, Canada e Australia“.

Laura Sartini