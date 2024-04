Mai perdere la speranza. Giulietti: "La carità tutto spera"

Nella prefazione del nuovo rapporto Caritas l’arcivescovo Paolo Giulietti ha scritto: "Una delle 13 caratteristiche dell’amore cristiano riguarda la speranza. La carità tutto spera. È molto importante questa sottolineatura, soprattutto quando la progressione degli indicatori negativi potrebbe scoraggiare, con la povertà che diventa endemica e le disuguaglianze che colpiscono fette sempre più consistenti di popolazione; con la tentazione di rispondere solo a livello emergenziale o assistenziale, senza puntare sul riscatto e sul protagonismo delle persone: “tanto non c’è niente da fare“, oppure “con quello è fatica sprecata, non cambierà mai“. Una carità fondata sulla speranza non cessa di scommettere sugli elementi di bene, anche piccoli, presenti in ogni situazione come opportunità di promozione e redenzione. Sa infatti che ne vale sempre e comunque la pena, checché ne dicano gli onnipresenti profeti di sventura".

"I dati contenuti nel dossier 2023 sulle povertà e le risorse nell’Arcidiocesi di Lucca - commenta don Simone Giuli, direttore della Caritas diocesana di Lucca - fotografano un territorio che ormai da anni si confronta, come buona parte del resto d’Italia, con l’inasprimento dei fattori di vulnerabilità economica e sociale. È ragionevole affermare che il fenomeno della povertà e quello delle dinamiche riconducibili ai meccanismi di esclusione sociale ad esso connesse, oggi più che mai, siano lontani da un loro superamento. La fragilità persistente è stata esacerbata dal lungo strascico della pandemia, dai precari equilibri geopolitici connessi alle guerre in corso e dalla rilevante crescita dell’inflazione".