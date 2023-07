“Magione“ ai residenti 56 posti alla Manifattura e 15 gialli in Santa Maria

Equilibrio fra funzioni della città, residenzialità, commercio, eventi e turismo. È questa la formula che ha portato l’amministrazione Pardini ai primi provvedimenti in ambito di sosta all’interno del centro storico dove lo spazio destinato agli stalli ‘blu’ a pagamento di piazza della Magione sarà presto trasformato in stalli ‘gialli’ per i residenti ed un’area della piazza sarà libera dalle auto, mentre a poca distanza verranno creati nuovi 56 posti a pagamento riaprendo il parcheggio interno alla Manifattura; inalterata la viabilità per raggiungere Piazza della Magione. A breve partiranno anche i lavori in piazza Santa Maria dove il nuovo progetto già annunciato prevede di destinare solo l’area nord-est della piazza ai parcheggi a pagamento, mentre sul lato sud-ovest verrà realizzato uno spazio pedonale corredato di panchine: sul margine di questa zona ci saranno 15 nuovi stalli auto gialli.