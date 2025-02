Magico Sestetto Stradivari. Domani il concerto Aml

David Romano, Ruggiero Sfregola, Raffaele Mallozzi, David Bursack, Diego Romano e Sara Gentile, ovvero il Sestetto Stradivari. Sono loro gli ospiti del prossimo appuntamento con la Stagione dei concerti dell’Associazione Musicale Lucchese, in programma domani alle 17.30, come di consueto all’Auditorium del Conservatorio “Boccherini”, in piazza del Suffragio.

C’è grande attesa per il ritorno a Lucca della compagine cameristica romana, formata da musicisti dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Con David Romano e Sfregola ai violini, Mallozzi e Bursack alle viole, Gentile e l’altro Romano, Diego, ai violoncelli, la formazione interpreterà musiche di Luigi Boccherini, Antonín Dvořák e Nikolai Rimsky-Korsakov. Il Sestetto Stradivari si è costituito nel 2001 in occasione dei concerti organizzati per la mostra internazionale “L’arte del violino”, a Roma. L’affiatamento e la passione profusi in quel momento hanno fatto sì che il progetto da occasionale si sia trasformato in qualcosa con più̀ ampio respiro e da quel momento il Sestetto è impegnato in concerti per importanti istituzioni concertistiche nazionali e internazionali.

Ad aprire il concerto di domani sarà il Sestetto per archi op.23, n.4, G.457 del compositore lucchese Luigi Boccherini, che scrisse queste pagine a Las Arenas, al seguito dell'esiliato don Luís, Infante di Spagna. Quindi, il Sestetto per archi in la maggiore, op. 48 di Dvořák, apprezzato e reso celebre per volontà del famoso violinista Joseph Joachim. Infine, l'affascinante Sestetto in la maggiore di Korsakov, pubblicato postumo nel 1912.

