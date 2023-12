Magico Natale . Luci e bracieri a Villa Reale

Villa Reale di Marlia apre il suo parco per “Magico Natale”, un percorso spettacolare di installazioni luminose e bracieri nordici che saranno “operativi“ oggi, domani e domenica. Un fine settimana lungo in cui la villa monumentale sarà aperta con un apparato scenico straordinario: sarà infatti possibile ammirare il vasto parco barocco e neoclassico di 16 ettari ridisegnato dalla magia di migliaia di luci delle installazioni luminose che si sveleranno con prospettive e atmosfere fantastiche lungo i percorsi verdi della reggia di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone.

Innumerevoli i colpi d’occhio spettacolari come il viale della Palazzina dell’Orologio o la grande peschiera del Giardino dei Limoni e da quest’anno entra nel circuito delle illuminazioni natalizie anche l’esotico Giardino spagnolo. Il freddo non impedirà di trattenersi all’esterno perché i percorsi saranno intervallati da bracieri nordici a cui fermarsi e poi vin brulè, cioccolata calda e dolci natalizi. Villa Reale nei tre giorni sarà aperta dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso alle 19.30) la visita può partire dal palazzo con i suoi tesori e cimeli storici per proseguire nella mostra dedicata a Mimì - Anna Laetitia Pecci Blunt aperta ancora per pochi giorni, mentre dalle 14 alle 20 nelle scuderie della Palazzina dell’Orologio arriverà Babbo Natale in persona con i suoi elfi con più di trenta giochi In legno per grandi e bambini. Con il buio, dalle 16.30 sarà possibile ammirare il parco nello splendore delle luci natalizie. Per informazioni e prevendita villarealedimarlia.it 0583 30108.

La magia si ripeterà anche per il weekend del 16 e 17 dicembre dalle 14 alle 21 quando il profumo del vin brulè e della legna arsa nei braceri nordici scalderanno l’atmosfera e per prepararsi alle festività, e sarà possibile acquistare i regali di Natale presso il Bookshop. Anche Babbo Natale ha accettato l’invito e tornerà nelle coloratissime scuderie della Palazzina dell’Orologio in compagnia dei suoi elfi per intrattenere i bimbi dalle 14 e le 20. Novità 2023: sempre nelle scuderie ci saranno più di 30 giochi in legno, alcuni alti più di 2 metri e mezzo.