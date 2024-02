Maggioranza invoca un Tagliasacchi-ter: "Ancora un paio di giorni per decidere"

Una richiesta all’unisono del gruppo di maggioranza del Comune di Castelnuovo, rivolta al sindaco, per un Tagliasacchi-ter, in altri termini la sua terza candidatura a sindaco, in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, secondo la nuova normativa nazionale sulle elezioni amministrative.

La squadra che sostiene il sindaco Andrea Tagliasacchi, al termine di un incontro sull’argomento, ha redatto una lettera aperta di richiesta a presentare la candidatura anche per il mandato amministrativo 2024-2029. "Riteniamo che la candidatura del sindaco Tagliasacchi - scrivono i consiglieri - rappresenti la migliore garanzia perché l’azione amministrativa non solo possa proseguire anche per il prossimo quinquennio, ma che ciò avvenga con quella forte impostazione civica che ha sempre ispirato il lavoro dell’amministrazione uscente".

"Negli ultimi dieci anni - sottolinea il gruppo consiliare - l’amministrazione Tagliasacchi ha consentito la realizzazione di importanti progetti di sviluppo per la città di Castelnuovo e le sue frazioni. Il conseguimento dei tanti, e non scontati, risultati ottenuti in questi anni si deve alla volontà di dialogo e confronto con le varie espressioni della società castelnuovese".

"Questi risultati - concludono i consiglieri - costituiscono senza dubbio, per il gruppo di maggioranza, un solido punto di partenza per affrontare, con ottimismo e convinzione, le nuove sfide che Castelnuovo ha davanti a sé. Per queste ragioni auspichiamo che Andrea Tagliasacchi confermi la propria disponibilità a correre come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali".

E ora, il sindaco, dopo questo chiaro e sentito appello a volerlo ancora candidato? "Ringrazio tutti i componenti della mia maggioranza in consiglio per le parole che mi hanno rivolto. Le ho apprezzate e mi hanno fatto piacere. Non voglio fare il prezioso, ma ho ancora bisogno di alcuni giorni in quanto voglio ancora sentire e confrontarmi con tutte le parti sociali della comunità castelnuovese e cogliere veramente dalle loro parole e dalle loro espressioni il desiderio che ancora una volta mi presenti come candidato, pronto poi, in caso di successo alle elezioni, a guidare per altri cinque anni l’amministrazione comunale del capoluogo garfagnino".

"Oggi, fortunatamente, non esiste più la logica ristretta dei partiti, con le liste formulate nelle varie sezioni - chiude - , bensì un’importante e proficua apertura alla società e alle sue varie espressioni culturali, politiche, economiche, che poi danno vita alle numerose liste civiche, che ormai sono la quasi totalità in tutte le parti del nostro Paese. Pertanto, ancora un paio di giorni, ma devo dire che la lettera dei miei consiglieri mi ha fatto felice e orgoglioso di lavorare con loro, cinque anni con alcuni e dieci con altri".

