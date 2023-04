Maggio si apre con l’expo di Barga L’appuntamento di quest’anno è di tre giorni: weekend “in mostra“

Si avvicina il tradizionale appuntamento con il primo maggio a Fornaci, la più grande manifestazione espositiva della Valle. Quest’anno il Primo Maggio a Fornaci sarà una "tre giorni". La edizione numero 61 si terrà da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio.

In queste date il paese di Fornaci si trasformerà, come da tradizione, in un crocevia di esposizioni, iniziative, mostre, incontri che daranno vita a questo grande evento, resa possibile grazie alla passione organizzativa e dunque al grande impegno del Comitato 1° Maggio. Insomma, il solito gustoso menù che prevede tre giorni di stand (ne sono previsti a centinaia) di diversi settori e merceologie.

L’expo fornacina sarà aperta dalle 9 fino alle 19 sia sabato 29 che domenica 30 aprile; anche Lunedì 1° Maggio le mostre apriranno alle 9 e naturalmente, come ormai vuole la tradizione l’inaugurazione vera e propria della festa fornacina si terrà proprio il 1° Maggio in quella che sarà di certo la giornata clou anche per l’afflusso dei visitatori. Se ne attendono anche quest’anno a migliaia.

Per lunedì dunque alle 10 ci sarà la tradizionale sfilata della banda lungo via della Repubblica e alle 10,30 il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e provinciali, civili, militari e religiose. Ovviamente per tutta la giornata del primo maggio, come da tradizione, via della Repubblica e le aree dedicate all’expo saranno chiuse al traffico per garantire la massima fruibilità delle mostre e delle molte iniziative che proporranno i negozi e i locali del Centro Commerciale Naturale.

Le mostre chiuderanno alle 19 Tra le mostre principe del Primo Maggio a Fornaci la tradizionale Mostra del Fiore; la mostra della Motorizzazione e la "new entry" nata nel 2017 "I sapori della nostra terra". La mostra tematica che sarà organizzata quest’anno, ospitata preso il Circolino di Fornaci 2.0 in piazza IV Novembre, sarà dedicata al mondo dei bonsai.

