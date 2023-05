Maggio all’insegna di Who, Beatles, Neutral milk hotel e Kiss

Proseguono anche a maggio gli appuntamenti del mercoledì allo Sky Stone & Songs: dopo il successo del primo ‘Wednesday Break My Heart’ di maggio, che ha visto protagonista Fabio B. che ha parlato degli Suede e di quello che, secondo lui, è il loro disco fondamentale, ‘Dog Man Star’, si prosegue stasera, sempre alle 18, con Riccardo Bertani che racconterà un disco che ha fatto la storia della musica, ‘My Generation’ dei The Who. Solo sette giorni e il 17 maggio, saranno Lara Montanari e Michela Silvestri a dare la loro lettura di un disco tra i più famosi, facendo scoprire degli aspetti di questo lavoro che, magari, ancora non si conoscevano. Parleranno, infatti, del ‘White Album’ dei Beatles dandone una lettura che pesca nella storia, ma guarda anche al significato che questi brani hanno avuto per Montanari e Silvestri. Il 24 maggio, Nicola Gaddi ci porta alla scoperta dei Neutral Milk Hotel e del loro secondo album, pubblicato nel 1998, ‘In the Aeroplane over the Sea’, che, come lo stesso autore ha dichiarato, è fortemente ispirato al ‘Diario di Anna Frank’, che aveva letto poco dopo la registrazione del primo album della band indie statunitense.

Il mese si chiude guardando al Lucca Summer Festival: Michael Norfini, infatti, il 31 maggio, parlerà di ‘Destroyer’ dei Kiss, album fondamentale per la band, ma anche importante per lo stesso Norfini e la sua formazione musicale. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e iniziano alle 18: per un’ora circa, chi presenta il disco ‘occupa’ il libero territorio di musica, arte e cultura dello Sky Stone e lo fa proprio, con la sua storia.

Per partecipare basta contattare lo Sky Stone & Songs e dire di quale album si vuole parlare. Alla prima data disponibile si verrà inseriti nel calendario. Per informazioni e per occupare lo spazio del mercoledì i contatti sono 0583491389 e [email protected]