Maggiano: la classe 1981 delle scuole elementari si ritrova per una cena

Venerdì 1 dicembre si è ritrovata a cena, al Borghetto di Nozzano, la classe 1981 della scuola elementare “Augusto Mancini” di Maggiano. Una reunion che non avveniva dal 1992, anno in cui fu terminata dagli alunni la classe quinta. Una cena alla quale ha partecipato anche l’unica maestra che li accompagnò per tutti e cinque gli anni, Maria Rosa Floria Del Papa. La classe dall’ ’87 al ’92: Alessio Landi, Fabio Barsanti, Diego Lippi, Thomas Bigongiari, Alessia Masini, Laura Pellicci, Michela Bertolozzi, Elisa Giovannelli, Chiara Simi, Gabriele Teani, Marco Rocchi, Martino Dessì, Alessandro Lippi.