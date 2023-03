Maggiano, fanno esplodere il bancomat delle Poste e scappano con 80mila euro

Bancoposta di Maggiano esploso

Lucca, 4 marzo 2023 – Erano in due, forse tre, incappucciati. Intorno alle 3 di notte hanno fatto esplodere il bancomat delle Poste di Maggiano, per poi fuggire con le cassette piene di soldi. All’interno c’erano circa 80mila euro. I residenti della zona sono stati svegliati bruscamente dal forte boato provocato dall’esplosione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal servizio di sorveglianza delle Poste, ma all’arrivo dei militari dei ladri non c’era ormai più traccia. Le indagini partiranno quindi dal vaglio delle immagini delle telecamere, che hanno ripreso la scena.