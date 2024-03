Magdi Cristiano Allam alla Fondazione Lazzareschi

Sarà Magdi Cristiano Allam l’ospite di eccezione del quarto appuntamento di marzo degli Incontri al Cubo, la rassegna di eventi culturali ideata dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi in collaborazione con l’associazione "Progetto la Torretta" di Porcari. Domani sera alle 21 nel palazzo di vetro di Porcari il giornalista, saggista e scrittore egiziano naturalizzato italiano, Magdi Cristiano Allam, che tanto ha fatto parlare di sé in passato per la sua conversione al cristianesimo, dopo essere stato musulmano per 56 anni, presenterà il suo ultimo libro "Un miracolo per l’Italia".

Esperto di questioni mediorientali, di crisi delle civiltà, immigrazione e di Islam, Allam nel suo volume racconta in che modo, secondo il suo parere, l’Italia e l’Europa abbiano cambiato faccia nel corso degli anni, appiattendosi su valori che non sono mai stati loro. "L’Europa ha rinnegato se stessa - scrive nel suo volume, affrontando le similitudini che avvicinano la decadenza moderna alle cause che hanno portato alla caduta dell’Impero Romano - e "solo un miracolo potrà farci rinascere come civiltà, salvarci come popolo, riscattarci come Patria" conclude, amaramente, lo scrittore. L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.