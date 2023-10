Magazzino hi-tech in Polonia per Sofidel

Sofidel inaugura un nuovo magazzino in Polonia con camion a guida autonoma. Il nuovo magazzinoad eleavata automazione di Ciechanow, che si sviluppa su un’area di 11.000 m2 , può gestire 32.000 pallet di merce ed è stato progettato per garantire standard più elevati di efficienza e sicurezza. Il magazzino automatizzato di Ciechanów, il cui progetto è stato coordinato dal dipartimento tecnico di Sofidel, è il secondo realizzato in Europa, dopo quello in Svezia, e il terzo nel mondo, dopo quello di Circleville, in Ohio, Stati Uniti. pallet di merce sono stoccati in un’area di 8.500 m2 organizzata su otto piani.

Qui operano in autonomia sei carrelli trasloelevatori che, mediante l’utilizzo di navette satellite, trasferiscono o prelevano i pallet di prodotto nella cella di stoccaggio assegnata dal sistema di controllo. Questa soluzione consente di risparmiare fino al 40% dello spazio di magazzino. La movimentazione dei prodotti, attiva in condizioni normali 7 giorni su 7, avviene in maniera automatica fino alle bocche di carico dei camion in partenza, dove interviene un operatore. Dal prodotto finito allo stoccaggio in magazzino, il processo di trasporto dei pallet è invece completamente automatizzato, senza l’ausilio di muletti.

La prima parte avviene attraverso l’utilizzo di navette a guida laser, che movimentano i prodotti all’interno dello stabilimento di produzione per avviarli allo stoccaggio.La seconda, dalla produzione al nuovo magazzino (che dista circa 400 metri dallo stabilimento), avviene con l’utilizzo di due camion a guida autonoma controllati da un sistema GPS.

Senza macchine in movimento si riduce il rischio incidenti, inoltre con ossigeno limitato al 14% si argina il pericolo incendi.

Ma.Ste.