Maestrod’olio con i ristoratori lucchesi per celebrare il nettare giallo migliore

Una serata magica quella che si è svolta a Palazzo Pfanner, in cui cento ospiti provenienti da tutta Italia, hanno assistito alla premiazione dei migliori oli d’Italia. Fausto Borella, presidente dell’Accademia Maestrod’olio e Maestrodivino, ha accolto cinquanta produttori, provenienti da dodici regioni dello Stivale; deliziandoli con una cena preparata dagli chef del Ristorante Mecenate, La Bucadisantantonio, l’Osteria dal manzo, Gli Orti di via Elisa e la Caffetteria Santa Zita. Un menù tipico a base di prodotti del territorio che ha portato in tavola i veri piatti della tradizione, come la trippa lucchese, il baccalà, la pappa al pomodoro, i salumi di Colle di Compito e i formaggi di Valgiano. Tra i premiati della serata, sono saliti sul podio, Renzo Baldaccini e Marco Corsini della Fattoria di Fubbiano, che hanno vinto rispettivamente la gemma e la corona Maestrod’olio. A Gabriele Bove, giovane olivicoltore in San Gennaro sulle colline di Capannori, una menzione speciale per aver creato un prodotto lucchese di eccellenza, che viene esportato anche fuori dai confini italiani, tra cui gli Stati Uniti. La premiazione si è svolta a margine dell’evento Extra Lucca Summer Edition giunta alla nona edizione.