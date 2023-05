Made in Lucca da record Quando si tratta di tavola

Made in Lucca agroalimentare da record (+13%). Venduti nel mondo 361 milioni di euro di prodotti agricoli ed alimentari. E’ il più alto risultato di sempre. La provincia di Lucca si classifica al quarto posto tra i capoluoghi toscani a maggiore vocazione esportativa contribuendo allo storico risultato regionale di 3.3 miliardi di euro. A dirlo è Coldiretti Lucca sulla base dei dati Istat sul commercio estero relativi al 2022.

“In una decade il peso delle esportazioni agroalimentari è cresciuto di quasi il 40% passando dai 259 milioni di euro agli attuali 361 milioni – spiega il Presidente di Coldiretti Lucca, Andrea Elmi -. E’ un risultato maturato, soprattutto negli ultimi anni, in un contesto sanitario e geopolitico complicato che rafforza il primato di riconoscibilità internazionale delle nostre produzioni e dimostra la straordinaria capacità di penetrazione nei mercati delle aziende agricole e delle filiere agroindustriali. C’è una grande fame di Made in Lucca nel mondo da soddisfare. La nostra provincia ha ancora ampi margini di sviluppo all’estero”. Il mercato più importante è quello Europeo che da solo vale 189 milioni di euro in crescita del 7% poi seguono gli Stati Uniti che hanno acquistato nel 2022 117 milioni di euro di olio, vino, pane, pasta, formaggi confermandosi un partner in grande salute (+26%). Insieme Europa e Stati Uniti pesano per oltre l’80% sul totale del valore delle esportazioni a livello globale.

Ma è la Germania, tra i paesi europei, dove tasso di incremento è stato più elevato: + 42%. Le esportazioni verso Berlino sono balzate da 17 milioni a 24 milioni. Tra i paesi di riferimento del vecchio continente c’è poi la Francia con 18 milioni di euro (+29%). Stabili i flussi di prodotti che volano oltre manica, nel Regno Unito che, nonostante la Brexit, contribuisce con 79 milioni (-0,5%) al volume complessivo. In ripresa le vendite in Russia (+16%) malgrado i dazi su molti prodotti ad alto valore come il vino. Marginale il mercato cinese con appena 4 milioni di euro. Con gli ingredienti giusti vola lontano anche la dieta migliore, come sottolinea il presidente Elmi: “Contestualmente alle nostre eccellenze stiamo esportando un modello di alimentazione sano che è alle fondamenta della Dieta Mediterranea: varietà ed equilibrio senza eccessi“.