Madama Butterfly. Doppio spettacolo e incontro nel “ridotto“

Domani alle ore 17.30, nel ridotto del teatro del Giglio è programmato un incontro di approfondimento dal titolo Un bel dì vedremo (?) Madama Butterfly da Belasco a Puccini. Nicola Fanucchi dialoga con Emiliano Sarti. L’appuntamento sarà impreziosito da letture affidate a Caterina Paolinelli. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Grande attesa per la rappresentazione di questa quarta opera in programma per la Stagione Lirica del Teatro del Giglio, che salirà sul palcoscenico lucchese domani sera (ore 20.30) e domenica 18 febbraio (ore 16). Lo spettacolo, realizzato dal Teatro Grande di Brescia nel luglio del 2023 in occasione delle celebrazioni per Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura, porta in scena la versione bresciana di Madama Butterfly: proprio al Teatro Grande, nel maggio 1904, dopo il fiasco della prima milanese, la nuova versione di Butterfly ottenne l’enorme successo che sancì l’immortalità del capolavoro pucciniano. Questo allestimento di Madama Butterfly porta la firma della regista greca di fama internazionale Rodula Gaitanou.