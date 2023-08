Macrì a Palazzo Orsetti Focus sulle “rinnovabili“

Si sono incontrati a Palazzo Orsetti Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra spa, il sindaco Mario Pardini e Marco Agnitti, presidente di Gesam Reti spa. L’incontro è stato un importante momento di confronto per l’amministrazione locale e l’azienda lucchese che si occupa della rete di distribuzione del gas sul territorio di Lucca. Il Comune e Gesam Reti, congiuntamente, credono e perseguono l’obiettivo di investire importanti risorse nelle energie rinnovabili, contribuendo ad accrescere l’autonomia energetica del territorio e garantendo maggiore sicurezza a cittadini e imprese. Il Gruppo Estra, con 1.777 milioni di euro di ricavi annui e oltre 759.000 clienti gas e energia elettrica, è uno dei principali operatori nell’energia in Italia, in particolare nel Centro Italia.

La multiutility toscana opera infatti a livello nazionale, attraverso le società controllate e con oltre 853 dipendenti, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Puglia, in particolare nella distribuzione e vendita di gas naturale e nella vendita di energia elettrica, oltre che in altre aree tra cui trading di gas, telecomunicazioni, rinnovabili ed efficienza energetica, ciclo integrato dei rifiuti.