Macchine e autocarri abbandonati in strada. Accordo per la rimozione con una ditta specializzata

Accordo quadro per il servizio di "Recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi" (in primis veicoli fuori uso) abbandonati nel territorio comunale di Capannori. Il servizio è stato affidato per due anni alla ditta Autodemolizioni Leporatti, con sede legale a Lamporecchio. Il Municipio di piazza Moro, non potendo provvedere in proprio, deve individuare ditte autorizzate. La civica amministrazione può essere chiamata a rimuovere ciclomotori; moto, veicoli adibiti al trasporto merci (autocarri) o vetture. Il fine da perseguire è la tutela ambientale del territorio, la prevenzione di possibili fonti inquinamento.