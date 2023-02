Macchinari e beni Asl battuti all’asta, 170mila euro in quattro anni

Quasi 170mila euro di introiti in meno di quattro anni, oltre al risparmio sulle spese di sgombero rottamazione e smaltimento. E’ questo il positivo risultato raggiunto dall’Asl Toscana nord ovest grazie alla vendita all’asta di beni mobili e tecnologie da dismettere di proprietà aziendale.

Un’attività unica a livello regionale, svolta grazie ad una convenzione stipulata con l’Istituto di Vendite Giudiziarie SO.FI.R srl. con sede in Lucca e a costo zero per l’Azienda sanitaria. L’esperienza ha evidenziato un grande interesse da parte del mercato per apparecchiature di radiodiagnostica, ecografi, apparecchiature per endoscopia, attrezzature e arredi chirurgici, ma anche autovetture e persino cavi di rame.

Tra gli estimatori degli oggetti venduti all’asta, in particolare per le attrezzature radiologiche, ci sono cliniche private, strutture veterinarie ma anche attività operanti all’estero. Ad esempio sono state recentemente vendute tre Tac: nel 2021 una proveniente dall’ospedale di Portoferraio per 22mila euro, nel 2022 due dismesse dagli ospedali di Fivizzano (per 7.600 euro) e Pontremoli (per 5.300 euro). In totale nel corso del 2019 le vendite hanno portato un incasso di 25.171 euro, altri 9.934 nel 2020 (in frenata per la pandemia), ben 85.005 euro nel 2021 e 49.226 euro nel 2022.

“I grandi macchinari sanitari – spiega il direttore del dipartimento Tecnico e patrimonio Nicola Ceragioli – suscitano in effetti molto interesse sul mercato nazionale e internazionale in quanto le apparecchiature, se in buono stato, sono utilizzate dove possono essere sufficienti standard meno elevati (ad esempio in ambito veterinario) oppure vengono usate per il recupero di pezzi di ricambio. Per l’Azienda c’è l’ulteriore risparmio di non dover pagare lo smontaggio del macchinario e il suo smaltimento“. “Non da meno il risultato che ha portato la messa all’asta delle autovetture – continua – , che ha confermato come questa metodologia di vendita rappresenti anche una risorsa per esentare l’Azienda dalle procedure e dalle spese che diversamente avrebbe dovuto sostenere per la rottamazione. Un riscontro assai positivo l’abbiamo avuto quest’anno per alcune bobine di cavi di rame ormai datate, stimate dal perito per un valore di base d’asta di 4.000 euro, che poi hanno raggiunto un prezzo di aggiudicazione, di 19.200 euro“.