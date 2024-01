Ma non mancano le critiche: "Aspettiamo la lista degli incontri fatti"

"Siamo ancora in attesa della famosa lista di incontri preliminari con cittadini e aziende, con le categorie sociali e tutti i soggetti interessati a un provvedimento così impattante per i prossimi 15 anni, che il vicesindaco Daniel Toci ha promesso fino dallo scorso 21 dicembre, quando disse che quel documento sarebbe stato prodotto il giorno dopo". E’ la richiesta di tutta l’opposizione in consiglio comunale di Altopascio (Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Fabio Orlandi, Simone Marconi, Valerio Biagini, Luca Bianchi) sul Piano Strutturale Intercomunale.

"Sempre annunci, come la soluzione del fontanello, l’arrivo del palasport e la piantumazione di migliaia di alberi. Del resto per capire la credibilità di questa amministrazione comunale – scrive la minoranza - basta vedere quanti soggetti hanno raccolto la richiesta di sponsorizzazione delle “iniziative“ natalizie. Tornando invece al provvedimento urbanistico, nessuna reazione ufficiale ai nostri rilievi, a parte un intervento di Sara D’Ambrosio dove si descrive un mondo migliore, anzi il migliore dei mondi possibili, grazie al nuovo provvedimento di pianificazione urbanistica".

"La prima domanda, dopo avere letto questo campionario di luoghi comuni, è : ma se si tratta di un atto così bello, perché è stato tenuto segreto senza spiegarlo prima a tutti come la legge e il buonsenso prevedono? Poi, quando la sindaca parla di mattone e appetiti, si tocca il fondo. Ci ricordiamo tutti dell’operazione, poi scongiurata, dei 43 mila metri quadrati al Turchetto. Intanto rimane la delusione per un Piano per cui si è bipassato i cittadini – conclude l’opposizione – e tutto il tessuto economico e produttivo".

M.S.