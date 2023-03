Ma le città hanno sempre da insegnare

Francesco

Meucci

Invece, nel giro di 48 ore Lucca è finita addirittura in Parlamento per una presentazione saltata e sulle cui modalità qualche dubbio, va detto, resta. Non a caso il sindaco, Mario Pardini, ha sentito giustamente il bisogno di scendere in campo in prima persona per prendere da una parte le difese dell’assessorato alla cultura e, dall’altra, anche di assicurare la propria presenza giovedì quando il libro di Luciani sarà presentato a palazzo Ducale, grazie alla pronta disponibilità della Provincia invece che, come previsto, all’Agorà. Ci saremo anche noi e ci auguriamo che ci saranno anche tutti quei lucchesi che hanno a cuore la cultura, il sapere e la storia che – come tutti da destra a sinistra dovrebbero sapere – non hanno né colori né bandiere. Le città “rosse e plebee“ appartengono ormai a un passato che fa parte della storia di questo Paese e hanno da insegnare qualcosa a chiunque oggi voglia guidare una città.