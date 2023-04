Ma in altre zone il freddo fuori stagione ha lasciato il segno

Per fortuna Montecarlo sembra essersi salvato, ma in alcune zone i danni dal freddo fuori stagione ci sono stati eccome. Come vengono protette le viti? Dopo una primavera 2022 di relativa tregua, le gelate tornano a flagellare i vigneti. L’aria fredda scesa sulla nostra Penisola dalla Scandinavia ha portato le temperature minime sotto lo zero termico nel nord ovest della Toscana nella notte del 4 aprile e anche a meno 5 gradi nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, provocando danni a macchia di leopardo ancora non del tutto quantificati.

Non si può ancora parlare di gelate tardive: i danni registrati ad esempio nel 2021 erano infatti posticipati addirittura a fine aprile, ma l’anomalo clima eccezionalmente mite dell’ultimo inverno ha determinato un diffuso anticipo del ciclo colturale facendo arrivare le viti all’appuntamento con germogliazione in atto.

L’abbassamento termico notturno ha così sorpreso le viti nella fase suscettibile di un germogliamento avanzato, Quali possono essere i rimedi? Le aziende si stanno attrezzando o lo hanno già fatto. Due gli strumenti più utilizzati: osmoprotettori e potassio per combattere il freddo, la chimica viene in soccorso, con sostanze in grado di abbassare il punto crioscopico.

