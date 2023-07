Lutto a Spianate Il paese piange Antonio Zoppi

Ieri, 12 luglio, sarebbe stato il suo compleanno. Profondo cordoglio a Spianate, la più grossa frazione del Comune di Altopascio, per la scomparsa di Antonio Giuseppe Zoppi, ad appena 38 anni. Per lui purtroppo un malore che si è rivelato fatale. Si è sentito male e subito sono scattati i soccorsi ma non c’è stato niente da fare. Sarà effettuata l’autopsia per capire meglio come possa essere accaduta una tragedia del genere che ha gettato nello sconforto la famiglia residente in località Seghetti. Per questo deve essere ancora fissata la data dei funerali che si svolgeranno comunque a Spianate.