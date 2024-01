Lutto a San Leonardo. Addio a Dario Frediani

Lutto a San Leonardo in Treponzio per la scomparsa di Dario Frediani, noto apicoltore 46enne, probabilmente colpito da un malore mentre tornava a casa. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto all’interno della sua auto la mattina del 10 gennaio scorso, a bordo strada, a pochi metri dalla salita di casa propria. Nonostante l’immediato l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato niente da fare per l’uomo.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri di Pieve di Compito e dai primi accertamenti sembra che Frediani sia stato colpito da un malore prima di rientrare nella propria abitazione, dopo una serata passata con gli amici a vedere la partita di Coppa Italia Fiorentina- Bologna.

Frediani era molto conosciuto e apprezzato per la sua attività di apicoltore, che lo portava anche ad esporre i suoi prodotti in piazza Napoleone a Lucca nel fine settimana.