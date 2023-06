Lutto a Porcari per la signora Fedora Era la madre dell’ex sindaco Baccini

Cordoglio a Porcari per la scomparsa di Fedora Bertolini, 93 anni, la madre dell’ex sindaco di Porcari Alberto Baccini, primo cittadino dal 2007 al 2017. "Si è sentita male ieri mattina e sono stati allertati i soccorsi – spiega l’ex sindaco – io ero ritornato tardi sabato sera da Napoli per l’Assemblea Nazionale di Italia Viva e ieri mattina mi hanno avvisato che stava respirando male e quindi è stata trasportata al Pronto Soccorso, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. I funerali ci saranno domani, martedì, da stabilire l’orario". Dopo la cerimonia funebre il feretro verrà condotto a Sillano, paesino della Garfagnana dove la signora Bertolini aveva vissuto. "Sì, queste erano le sue volontà, la sua famiglia era emigrata, lei nacque in Francia, nei pressi di Marsiglia dove, con i familiari, gestì un ristorante. Una volta ritornati in Italia, si stabilirono a Sillano, quindi era molto affezionata a quell’angolo di Garfagnana. Mio padre – conclude Baccini – morì nel 2006 e da allora per lei la vita cambiò profondamente. Ora viveva a Lucca, voleva stare orgogliosamente da sola, ma mio fratello abita vicino ed era comunque assistita sempre". I funerali si terranno martedì 13 alle ore 14,30 alla chiesa di S.Anna a Lucca. Condoglianze ad Alberto Baccini anche da parte della nostra redazione.

Massimo Stefanini