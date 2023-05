L’urlo di rabbia dei sindacati "Lunedì sciopero del distretto"

Tante le voci che si fanno sentire i manifestando cordoglio e vicinanza alla famiglia del cavatore morto al lavoro, tutte diverse, ma uguali nel messaggio univoco di dolore misto a rabbia "Apprendiamo con strazio la notizia - comunicano dalla segretaria Fillea Cgil Lucca - Non è più possibile accettare questo tipo di tragedie, è tempo di agire, adesso è il momento della prevenzione, affinché certe disgrazie non debbano più succedere". "Purtroppo piangiamo un altro operaio che ha perso la vita sul posto di lavoro. Sentiamo il dolore profondo di una comunità, pieno di rabbia perché non si può continuare a morire in cava, così come in nessun altro posto di lavoro - così il segretario della Uil Area Nord Toscana, Franco Borghini -. Chiediamo che sia fatta chiarezza sulle cause dell’incidente".

"L’ennesima tragedia sul lavoro. Dobbiamo rivendicare con forza e con tutti gli strumenti a nostra disposizione il valore della vita, il valore del lavoro, la tutela dei diritti e il rispetto delle normative". Dice il segretario generale Feneal UIL Toscana, Daniele Battistini. "Devono essere investite risorse per rafforzare le strutture preposte ai controlli". Dicono Rossano Rossi (Cgil Toscana) e Alessia Gambassi (Fillea Cgil Toscana): "Secondo le OOSS è necessario vederci in faccia urgentemente tra datori di lavoro, lavoratori, sindacati, istituzioni e Ausl per trovare soluzioni - comunicano congiuntamente Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl - Per lunedì proclamiamo 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo Apuo Versiliese". "Ancora una sconfitta - sottolinea Lorenzo Sichei, Filca Cisl Lucca Massa-Carrara - Quando accade un infortunio grave, addirittura letale, non c’è mai fatalità. C’è sempre un errore tecnico, o umano. Occorre lavorare maggiormente sulla prevenzione, le leggi ci sono, vanno applicate. È giusto fermarsi tutti e riflettere".

E tuona anche la politica. "Garantire risorse e investimenti per la sicurezza in tutto il settore estrattivo" chiede Sinistra Italiana -. La politica si impegni a garantire risorse e investimenti per la sicurezza in tutto il settore estrattivo. Non si può e non si deve morire di lavoro". "Solidarietà alla famiglia e appello al rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro - commenta il Consigliere regionale di Fd’ Vittorio Fantozzi -. Servono più ispettori e controlli".