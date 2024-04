L’unione fa la forza. Il patto dei sindaci per un futuro insieme

In una mossa che segna una nuova era di collaborazione intercomunale, i sindaci di Barga, Caterina Campani, Molazzana, Andrea Talani, Pescaglia, Andrea Bonfanti, Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti e il candidato a sindaco di Gallicano, Luca Pedreschi, si sono riuniti oggi per un pranzo di lavoro. L’obiettivo? Sviluppare insieme progetti che possano abbracciare e valorizzare l’insieme dei territori, andando oltre i confini comunali per rispondere alle sfide e alle opportunità del nostro tempo. L’incontro, tenutosi in un clima di cooperazione e visione condivisa, ha toccato diversi temi importanti per il futuro della Valle. Uno dei progetti discussi è la creazione di una pista ciclabile che, avendo il Serchio come asta principale, si snoda collegando i comuni attraverso un percorso che valorizza sia l’ambiente naturale sia l’accessibilità turistica e locale. Questa infrastruttura non solo incentiverebbe il turismo ecologico e sostenibile, ma migliorerebbe anche la qualità della vita dei residenti, offrendo nuove vie per lo sport e il tempo libero. Un altro tema al centro delle discussioni è stato quello della sentieristica. I partecipanti hanno riconosciuto l’importanza di sviluppare e migliorare i percorsi esistenti e di crearne di nuovi, in

modo da rendere la Valle del Serchio una destinazione di primo piano per l’;escursionismo e il turismo all’aria aperta. Hanno convenuto la necessità di trovare anche le risorse annuali necessarie per il loro mantenimento. Integrare le risorse e le competenze dei diversi comuni potrebbe trasformare l’area in un vero e proprio hub per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta.

Un altro punto focale dell’incontro è stato il tema delle energie rinnovabili. I presenti hanno

esplorato strategie per implementare soluzioni energetiche sostenibili di cui possano beneficiare tutti i comuni coinvolti. L’idea di fondare comunità energetiche rinnovabili o di realizzare progetti comuni per la produzione di energia pulita potrebbe significare un risparmio sostanziale per le casse comunali e per i cittadini, oltre a ridurre l’impronta carbonica dell’intera area. Questi sforzi congiunti dimostrano un impegno concreto verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la promozione di uno sviluppo sostenibile che rispetti e valorizzi le risorse uniche del nostro territorio.