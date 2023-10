L’Unione Comuni Garfagnana assume due funzionari tecnici

L’Unione Comuni Garfagnana ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due funzionari tecnici, di cui uno per l’area forestazione, da inserire nel proprio organico. Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12 di venerdì 27 ottobre prossimo. I bandi sono entrambi pubblicati sull’albo pretorio e in “Amministrazione Trasparente“ sottosezione “Bandi di concorso“ del sito istituzionale dell’Unione Comuni Garfagnana (https:www.ucgarfagnana.lu.it) e sul portale “inPa“ all’indirizzo https:www.inpa.gov.it. La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata esclusivamente, pena esclusione, mediante iscrizione online attraverso la compilazione del format di candidatura del Portale “inPa“ all’indirizzo https:www.inpa.gov.it. Tra i principali requisiti richiesti: la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, della lingua inglese (nonché della lingua italiana per i cittadini non italiani) e il possesso della patente di guida B. Il candidatoa dovrà essere in possesso delle credenziali Spid e dell’indirizzo Pec.

Dino Magistrelli