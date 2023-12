L’Unicorno stasera porta in scena “Terzo piano interno quattro“

L’appuntamento è stasera alle 21 all’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari dove è attesa la terza “puntata“ del Grand Prix Toscana 2023, concorso regionale inserito nel Grand Premio del Teatro Amatoriale Italiano. La Compagnia Unicorno metterà in scena ‘Terzo piano, interno quattro’ di Matteo Dall’Olmo. Un piccolo trolley e una borsetta. Ciò che possiede Silvia sta tutto lì dentro, tranne il coraggio e il desiderio di rinascita che la accompagnano e guidano i suoi passi verso un futuro incerto. Si presenta così, senza documenti né lavoro, a Filippo e Luisa che insieme gestiscono e affittano gli appartamenti di proprietà. Al terzo piano interno quattro della loro palazzina, circondata dagli altri

affittuari che diventano per lei una nuova famiglia, Silvia ritrova una serenità che credeva perduta. Ma cosa si porta dietro? Cosa la perseguita? Da cosa fugge? Chi è Silvia? Nessuno sa niente del suo passato da cui lei sembra fuggire e, come spesso succede, le questioni irrisolte tormentano e tornano a bussare alla porta quando meno te lo aspetti.

“È la storia di una donna che fugge da un passato di violenze e cerca di rifarsi una vita in un

condominio dove pian piano i ricordi che la tormentano si affievoliscono lasciando il posto a

divertenti e bizzarri personaggi che le fanno compagnia diventando col tempo degli amici. Questo passato però non vuole lasciarla andare e quindi tra scene divertenti ed altre emozionanti, alcune drammatiche ed alcune di tensione, lo spettacolo coinvolge tutti tenendo il pubblico col fiato sospeso fino alla fine, tifando per la protagonista e sperando che trovi pace”.

La regia è di Matteo Dall’Olmo. Per informazioni e prenotazioni Rita al 3206320032 o [email protected]. Biglietto 8 euro, 6 per i ragazzi under 14 e persone oltre i 65.