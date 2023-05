Lungo la “Via della poesia“ alla scoperta di Giovanni Pascoli

Una passeggiata letteraria alla scoperta della dimora di Giovanni Pascoli a Castelvecchio. La organizza per domenica prossima, 28 maggio il Parco Letterario Policarpo Petrocchi. La passeggiata, e non poteva essere diversamente, si intitola "La via della Poesia". Il ritrovo è previsto alle 9,30 a Barga da cui poi si raggiunge a piedi Casa Pascoli per la visita guidata (ore 11). Pranzi al sacco nel giardino di Casa Pascoli e poi rientro a Barga per le 15,30 con visita al paese "sulle orme del poeta", ovvero nei luoghi pascoliani del centro storico. Il percorso, in totale di 8 km, non presenta particolari difficoltà. Il contributo per partecipare è di 15 euro. Prenotazioni entro il 21 maggio a [email protected] – tel. 3534284079