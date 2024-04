“Lunga vita al ritrovato Antico Caffè di Simo“

Esprime grande soddisfazione Pietro Bonino, presidente di Federalberghi Confcommercio Lucca, nel commentare la avvenuta riapertura dell’Antico Caffè Di Simo per eventi culturali collegati al centenario pucciniano. “Una notizia – afferma Bonino – che certamente ci rende felici, in primo luogo, da cittadini lucchesi. Il Di Simo, infatti, è uno dei simboli della nostra città e la sua prolungata chiusura, durata circa 12 anni, ha rappresentato una ferita a lungo non rimarginata per tutti noi”. “Ma non c’è dubbio – aggiunge il presidente degli albergatori – che si tratti di un evento importante anche dal punto di vista turistico e dell’immagine: poter promuovere con la nostra clientela la riapertura di un luogo dal così alto valore storico e culturale, proprio nell’anno dedicato ai 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, rappresenta un valore aggiunto prezioso e di indiscutibile valore”. “Doveroso dunque – insiste Bonino – un ringraziamento all’amministrazione comunale e alla proprietà della struttura, che hanno saputo trovare un’intesa che porterà benefici a tutta la città. Un chiaro segnale di come, quando esista una volontà comune, pubblico e privato abbiano la possibilità di creare sinergie per un interesse collettivo”.

“Lunga vita all’Antico Caffè Di Simo quindi – termina il presidente degli albergatori -, nella speranza che una volta concluse le celebrazioni pucciniane ci sia la possibilità di una riapertura completa del locale, nel solco della sua ultracentenaria storia”.