Lunedì via agli sfalci lungo le strade comunali

Partiranno lunedì gli sfalci lungo la rete stradale comunale. Il programma dei lavori è organizzato con partenza in contemporanea sui tre lotti e progressione nelle prossime settimane secondo questo ordine: Lotto 1 – San Concordio, Sant’Anna, Pontetetto, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo, Mugnano, Vicopelago, Pozzuolo, San Michele in Escheto, Massa Pisana, San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria del Giudice, San Donato, Sant’Angelo, Nave, Gattaiola, Meati, Montuolo, Cerasomma. Lotto 2 – Antraccoli, Tempagnano, Picciorana, Santissima Annunziata, San Cassiano a Vico, San Pietro a Vico, San Marco, Arancio, San Vito, San Filippo, parte pianeggiante ex circoscrizione 8 (Ponte a Moriano), parte collinare ex circoscrizione 8. Lotto 3 – Balbano, Castiglioncello, Nozzano Castello, Nozzano San Pietro, Santa Maria a Colle, Arliano, Maggiano, Ponte San Pietro, San Macario in Piano, San Macario in Monte, Vecoli, Piazzano, Farneta, Stabbiano Chiatri, Formentale, Carignano, Sant’Alesso, Monte S.Quirico, S.Concordio di Moriano, Arsina, Mutigliano, Pieve Santo Stefano, Cappella, Torre, Castagnori.