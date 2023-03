Lunedì sopralluogo della commissione

Ex Caserma Lorenzini e i suoi lavori infiniti, lunedì prossimo la commissione Lavori Pubblici effettuerà un sopralluogo nell’area ormai abbandonata da anni dopo che il vecchio progetto Piuss è naufragato e la sua destinazione è tutta da definire. Come si ricorderà, nel novembre scorso l’amministrazione comunale aveva transato per chiudere il contenzioso con l’azienda a cui era stato revocato l’appalto negli scorsi anni. Una scelta che, a conti fatti, è costata al Comune qualcosa come 700mile euro a favore dell’associazione temporanea d’imprese Pa.Co., alla quale erano stati appaltati i lavori ex Piuss alla caserma Lorenzini (dove successivamente è stata anche rinvenuto un inquinamento nel terreno) nell’ormai lontano 2012.

Dopo quattro anni dall’avvio del cantiere, l’amministrazione Tambellini aveva risolto il contratto sostenendo si fossero manifestate gravi inadempienze da parte delle ditte incaricate. La Ati guidata dalla Pa.Co. srl aveva aperto un contenzioso al tribunale delle imprese di Firenze, chiedendo al Comune di Lucca un indennizzo di 7.897.497 euro. La chiusura del contenzioso a 700mila euro ha posto fine alla vertenza, ma il futuro della ex caserma rimane ancora da scrivere.