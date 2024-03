Lunedì i primi ciak del film. La città inizia a “blindarsi“ da domani in piazza Bernardini

I primi ciak del film di Peter Greenaway sono rinviati a lunedì, con le scene catturate in via Beccheria e alla Piazzetta del Libro. Il Comune intanto è alle prese con la logistica, e proprio per ridurre i disagi per ridurre i disagi l’amministrazione ha autorizzato la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu (a parcometro) da domani al 2 aprile, nonché l’uscita da altri varchi e la deviazione del Tpl. Con anticipo sono stati posizionati i cartelli gli avvisi delle modifiche. Per quanto riguarda la giornata di domani con validità dalle 00.00 alle 24 ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Bernardini per 6 stalli, così in via del Gallo, divieto di sosta con rimozione forzata in via del Gallo da intersezione piazza Bernardini a intersezione via del Battistero ambo i lati, in più divieto di sosta con rimozione forzata in Corte del Gallo intera area.

Sempre domani dalle 8 alle 18 divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via del Gallo da intersezione piazza Bernardini a intersezione via del Battistero. Giovedì la troupe sarà all’opera sempre nella zona di Corte del Gallo, piazza Bernardini e via del Battistero ma si sposterà poi anche in via Santa Giustina dove scatterò il divieto con rimozione di bici e ciclomotori. Venerdì il raggio d’azione della troupe più o meno si manterrà nella zona di piazza Bernardini mentre sabato si aggiungeranno le location di Piazza Napoleone, Corte del Biancone e Piazza San Giusto e ancora via Santa Giustina con conseguenti limitazioni alla sosta. Si tratta di “approdi“ necessari per la preparazione delle scene del film interpretato da Dustin Hoffman e Helen Hunt ma per entrare nel vivo delle riprese occorrerà attendere fino a lunedì.