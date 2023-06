Lunedì 5 la riunione sulle mense scolastiche

Dopo le proteste e l’incontro con la ditta incaricata della refezione alla scuola primaria Orsi-La Pira da parte dell’assessore alla Pubblica Istruzione Eleonora Lamandini, a Porcari si continua a dibattere sulle mense. Non tanto per questo ultimo segmento di attività didattica, ormai prossima alla conclusione, quanto per chiarire carenze o cambi di strategie in vista del suono della prima campanella per la stagione 2023-2024.

Lunedì sera, 5 giugno, è prevista una riunione tra tutte le componenti. Ne fornisce notizia il sindaco, Leonardo Fornaciari il quale annuncia: "Per chi vorrà venire, lunedì sera alle 21, ci incontreremo per mettere a fuoco le varie problematiche. La serata si svolgerà o nella sala mensa Scuola Orsi LaPira o nel salone della Scuola Pea. Appena possibile vi aggiornerò. Sarà l’occasione per chiarire bene come funziona il servizio mensa, quali sono le linee guida e quali sono i meccanismi che regolano questo importante momento della giornata scolastica dei nostri ragazzi. Ci saranno anche l’assessore Eleonora Lamandini e i responsabili dell’azienda incaricata del servizio mensa e l’ufficio scuola".

I genitori si erano lamentati di cibi poco cotti o troppo salati. Verranno spiegati i passaggi che le normative prevedono, dalla rotazione dei condimenti a quella dei cosiddetti nutrienti, oltre al ruolo della Commissione Mensa, che è formata da insegnanti e anche genitori. "Quindi quella dovrebbe essere la sede adatta per lamentarsi, non i social - ricorda l’assessore Eleonora Lamandini - e nell’ultima riunione non era emerso nulla".

Ma. Ste.