Lunardi vuole calare il poker. Quarta volta consecutiva come candidato sindaco

Sciolte le ultime riserve e incalzato apertamente da concittadini e colleghi dell’attuale amministrazione, Moreno Lunardi, storico primo cittadino del comune di Fosciandora, ha deciso di dare continuità progettuale al proprio percorso politico presentandosi come candidato a sindaco con l’obiettivo del suo quarto mandato consecutivo. A correre per la carica di sindaco del comune di Fosciandora, tra i più piccoli della provincia con i suoi 560 abitanti circa, oltre alla lista civica "Uniti per Fosciandora" di Moreno Lunardi, attuale sindaco in carica dal 2009, troviamo il candidato dell’Associazione "Noi Laboratorio Civico Comune", Carlo Vivarelli. A sorpresa, Vivarelli ha lasciato l’impegno annunciato in prima persona per il comune di Barga per appoggiare la candidatura di Lucia Morelli e spostare la sua attenzione, appunto, verso il comune di Fosciandora.

"Abbiamo lavorato tanto e tutti insieme per porre ulteriori basi programmatiche a questa nuova avventura - spiega Lunardi, presente dal 1999 nel consiglio comunale di Fosciandora, dove ha ricoperto anche i ruoli di assessore e vicesindaco - . Ci conforta l’appoggio di molti giovani del paese che, fortunatamente, sono arrivati in crescendo a supporto delle iniziative messe in campo negli anni e stanno dando il loro contributo essenziale anche nell’ambito dell’associazionismo locale. Un entusiasmo della collettività contagioso, che ha aiutato non poco la spinta a proseguire in un percorso che vede il benessere della mia comunità d’origine, nella quale vivo da sempre con la mia famiglia, al primo posto delle nostre priorità. Inutile dire che questo rinnovato impegno passa anche attraverso i nostri importanti progetti di riqualificazione e sviluppo urbanistico, sviluppati in ottica socio culturale e turistica, che vorremmo continuare a seguire, dopo averli presentati e averne ricevuto esiti positivi con i relativi finanziamenti. Uno dei più significativi, che mi piace ricordare, è quello che riguarda la rigenerazione del complesso urbano antistante la chiesa di San Michele Arcangelo di Migliano, da adibire a utilizzi sociali e turistici per un valore di oltre 2 milioni e mezzo di euro". "Questi interventi ci hanno visto primi classificati su 137 progetti presentati su un bando della Regione, con le risorse del quale verrà finanziato gran parte del primo lotto dal costo di 900mila euro. Esempio esplicativo, questo - conclude - della nostra idea di amministrazione passata e futura".

Fiorella Corti