Luna Park di primavera aperto fino all’una Granucci: “Il Don Baroni è da valorizzare“

Apre oggi e resterà fino 14 maggio nella porzione nord di Piazzale Don Baroni il Luna Park di Primavera, con l’allestimento di giostre itineranti e un chiosco per la somministrazione di cibi e bevande. Una iniziativa che avevamo annunciato nell’edizione di ieri, promossa dall’amministrazione comunale e dall’assessore al commercio Paola Granucci. “Piazzale Don Baroni – dichiara l’assessore Granucci – è il luogo ideale per questo tipo di manifestazioni che vogliamo promuovere sempre più: dispone di un ampio parcheggio, è molto vicino al centro storico e dotato di facile accesso. Siamo certi – prosegue – che il ritorno del Luna Park di Primavera sarà apprezzato da grandi e piccoli, rappresentando una grande occasione di aggregazione, divertimento ed una concreta finestra commerciale per le attività che saranno presenti”. Le attrazioni installate all’interno dell’area Luna Park saranno attive dalle ore 16.30 (con facoltativa apertura anticipata a partire dalle 15), fino alle 1.00 del giorno successivo. Nei giorni festivi i conduttori delle attrazioni potranno invece iniziare l’attività fin dalle 10. In contemporanea ci sarà anche lo Street Food ‘Fiesta Spagnola’, con il supporto di Confesercenti.