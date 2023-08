Luminara, una platea da 600 posti La Messa e la cerimonia in piazza

A distanza di 10 giorni dalla doppia riunione nella sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, ieri mattina c’è stato un nuovo incontro, stavolta dei soli rappresentanti della Arcidiocesi, con tanto di sopralluogo in piazza San Martino. Obiettivo definire nei dettagli lo svolgimento della processione della luminara di Santa Croce del 13 settembre prossimo. Come abbiamo già annunciato nell’edizione di domenica 30 luglio, la processione non si concluderà nella chiesa cattedrale come è tradizione ma nella piazza antistante, come avvenne anche la sera del 13 settembre 2009. Una decisione legata agli interventi di restauro del Volto Santo che sono in corso nel cantiere allestito nel transetto nord della stessa chiesa cattedrale.

Per questo motivo nella piazza verrà allestita una “platea” con 600 poltroncine divise in sei settori: due riservati alle autorità civili e ai rappresentanti istituzionali, altri due a sacerdoti, rappresentanti di gruppi e movimenti diocesani e alla pastorale giovanile, gli ultimi due per una parte di fedeli.

Sotto l’arcata nord del pronao sarà collocata una riproduzione dello stendardo del Volto Santo, mentre sotto l’arcata adiacente al campanile prenderanno posto i componenti del Capitolo della Chiesa Cattedrale con l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti. Nell’arcata centrale prenderanno posto, verso la fine dell’evento, i componenti del coro che eseguiranno il tradizionale mottettone.

L’incontro di ieri mattina è servito anche per tracciare un primo elenco dei partecipanti della parte religiosa che, quest’anno, dopo i gruppi e le associazioni di volontariato vedrà la partecipazione dei fedeli delle 35 comunità parrocchiali in cui è divisa l’arcidiocesi. Ogni comunità porterà come tradizione il proprio cero oltre alle insegne parrocchiali. Seguiranno come tradizione le missioni delle comunità cattoliche filippina, srilankese e ucraina, la comunità Valdese, la Chiesa Ortodossa Romena di Lucca e di Viareggio, le confraternite di Misericordia, le confraternite con le loro insegne, i terziari dei vari ordini, la Pastorale giovanile, i Cavalieri del Santo Sepolcro e del Sovrano Ordine Militare di Malta, diaconi e presbiteri, il Capitolo della Cattedrale, i Vescovi presenti e arcivescovo Giulietti. Subito dopo il gruppo corale di Nave e il corpo musicale di San Gennaro, per poi entrare nella parte civile e istituzionale dello sfilamento.

Oltre alla conclusione in piazza San Martino l’edizione 2023 della processione della luminara si preannuncia caratterizzata da un parziale ritorno ai tradizionali lumini a cera dopo che è andata deserta la procedura negoziata per "l’impossibilità di trovare un operatore disponibile a svolgere il servizio con l’ausilio dei soli lumini a cera".

Stante l’urgenza di individuare un operatore economico in grado di svolgere il servizio e trattandosi della manifestazione di maggior prestigio per il patrimonio costituito dalle tradizioni culturali della città, l’amministrazione comunale ha deciso di affidare il servizio allo stesso operatore degli ultimi anni, ovvero alla società "Luminarie F.lli Di Meo" di Ruviano di Caserta "mediante l’utilizzo di lumini a cera e lumini artificiali, solo per l’anno 2023, eventualmente rinnovabile per il 2024, fermo restando che l’affidamento relativo al 2024 è subordinato alla verifica degli esiti della luminara 2023, sia in termini di buona esecuzione del servizio richiesto sia per gradimento dell’utenza".

P.Pac.