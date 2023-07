Luminara: luci a led ma anche cera Sarà ancora un’edizione mista

Con il concerto di venerdì sera sugli spalti delle Mura si è chiusa un’altra edizione di grandissimo livello del "Summer festival". Anche quest’anno è stato un evento di immenso richiamo turistico e di altrettanto fondamentale promozione del nostro territorio. Spenti i riflettori, adesso si guarda ai prossimi eventi che, tradizionalmente, rappresentano motivo di richiamo nella nostra città anche per i turisti italiani e stranieri.

Fra questi un posto di rilievo spetta alla grande festa dell’"Esaltazione della Santa Croce" del 13 e 14 settembre e in particolare della processione della luminara che, come sottolineato in una determina comunale, "costituisce uno dei momenti più rappresentativi della principale festa della città di Lucca… che l’amministrazione comunale intende sostenere, potenziare e mettere a sistema in un’ottica di promozione dell’economia, della cultura locale e del nome di Lucca, nonché della riscoperta e della storia cittadina".

L’edizione 2023 della luminara si preannuncia con due caratteristiche specifiche. Anzitutto un parziale ritorno ai tradizionali lumini a cera perché è andata deserta la procedura negoziata per "l’impossibilità di trovare un operatore disponibile a svolgere il servizio con l’ausilio dei soli lumini a cera". Così, stante l’urgenza di individuare un operatore economico in grado di svolgere il servizio e trattandosi della manifestazione di maggior prestigio per il patrimonio costituito dalle tradizioni culturali della Città, l’amministrazione comunale ha deciso di affidare il servizio allo stesso operatore degli ultimi anni, ovvero alla società "Luminarie F.lli Di Meo" di Ruviano di Caserta "mediante l’utilizzo di lumini a cera e lumini artificiali, solo per l’anno 2023, eventualmente rinnovabile per il 2024, fermo restando che l’affidamento relativo al 2024 è subordinato alla verifica degli esiti della luminara 2023, sia in termini di buona esecuzione del servizio richiesto sia per gradimento dell’utenza".

La seconda caratteristica specifica della luminara 2023 si lega agli interventi di restauro del Volto Santo. Per questo motivo la processione del 13 settembre non si concluderà nella chiesa cattedrale ma nella piazza antistante, come avvenne già la sera del 13 settembre 2009.

Per lunedì 7 agosto è convocata nella sala degli Specchi di Palazzo Orsetti una riunione preparatoria per l’organizzazione degli eventi della Santa Croce. Adunanza che segue a quella del 14 marzo scorso e che dovrebbe entrare nello specifico degli allestimenti con il tema rilevante della conclusione della processione in piazza, che richiederà maggiore attenzione anche ai temi della sicurezza. Da valutare se l’allestimento della piazza avverrà come nel 2009 con le panche, da prendere e poi riportare dentro la chiesa, oppure con le tipiche sedie usate negli eventi. Da capire anche se sarà montata una tribunetta come quella utilizzata per il palio dei balestrieri.

Da evidenziare che anche l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti si è espresso per un ritorno alla tradizione dei lumini a cera mentre ha ricordato, che, tempo permettendo, è da preferire la conclusione della processione in piazza come avvenne nel 2009. E’ stata anche accennata l’opportunità di realizzare una copia fedele del Volto Santo, usando le scansioni effettuare dei restauratori, da esporre all’esterno della cattedrale, ma i costi sembrano essere elevati così non si escludono soluzioni più economiche.