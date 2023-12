L’ultimo saluto a Valerio. Eventi annullati per lutto

L’ultimo saluto a Valerio Ceccarelli. Questa mattina alle ore 10,30, presso la chiesa di Corsena avranno luogo le esequie di Valerio Ceccarelli, il presidente della Pro-Loco di Bagni di Lucca deceduto al San Luca dove era ricoverato in terapia intensiva per un malore fatale. Lascia la moglie Annamaria, il figlio Paolo, la nuora e un nipotino. Profonda commozione a Bagni di Lucca per la sua improvvisa scomparsa, tanto che tutti gli eventi in calendario in questo fine settimana sono stati annullati. Valerio Ceccarelli, 73 anni, organizzatore e animatore di eventi culturali, artistici e di intrattenimento nella cittadina termale, era da molti anni presidente della Pro-Loco, venendo puntualmente riletto alla scadenza triennale. Affabile e gentile, si era guadagnato stima e affetto dalla comunità. Lo ricorda così il sindaco Paolo Michelini, a nome di tutta l’amministrazione: "Valerio una grande persona, sempre cortese e disponibile, un riferimento insostituibile non solo per il comune, ma per tutti i cittadini e le associazioni con cui collaborava strettamente, dimostrando un amore smisurato per il paese".

Commossa anche Priscilla Valentino, assessore alle manifestazioni che lo ricorda con rimpianto: "Ho conosciuto Valerio anni fa e sin da subito sono rimasta colpita dalla sua presenza umile e costante. Valerio è un uomo che ha dato sé stesso agli altri, è un uomo che ha messo la sua vita a disposizione di tutti e tutto. E oggi ci lascia, lascia una Bagni di Lucca che, senza di lui, non sarà mai più come prima". Valerio amava scrivere poesie e possedeva anche un occhio fotografico sensibile con cui fissava bellissime istantanee del paese.

Marco Nicoli