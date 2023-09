L’ultimo saluto a Paolo Paolini

Si svolgerà oggi, alle 16, in Duomo, a Castelnuovo, il funerale di Paolo Paolini, prematuramente scomparso, dopo una lunga malattia, all’età di 58 anni, lasciando nel dolore i figli Chiara e Stefano, la cognata ed i parenti tutti. Per volontà della famiglia, non fiori ma offerte per la Ricerca contro il Cancro. Fino a qualche ora prima del funerale, la salma resterà esposta nell’obitorio dell’Ospedale di Castelnuovo. Paolo Paolini era da anni uno dei commercianti più noti del capoluogo garfagnino con la gestione della storica Tabaccheria di piazza Umberto, vicino alla Rocca Ariostesca, nella conduzione della quale era succeduto ai genitori e allo zio. Ora l’attività continua con il figlio Stefano, che sta proseguendo la tradizione commerciale di famiglia. Tanti gli attestati di cordoglio e vicinanza. Dino Magistrelli