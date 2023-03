L’ultimo saluto a Carla Carrari

Si è svolto ieri, giovedì, con la partecipazione di tante persone, nella Pieve di San Pietro a Piazza al Serchio, il funerale di Carla Carrari, scomparsa all’età di 94 anni, lasciando nel dolore i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti. Carrari era molto conosciuta e stimata in Garfagnana, sia per l’attività di amministratore comunale negli anni ‘70-‘80 a Piazza al Serchio, dove aveva rivestito anche la carica di assessore nella giunta guidata dall’allora sindaco Renzo Ferri, sia per l’attività imprenditoriale nel campo dell’edilizia, insieme al fratello Vasco. Era stata forse la prima donna imprenditrice in Garfagnana nel campo delle costruzioni. Carla Carrari era anche la zia dell’attuale sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari, che fin da giovanissimo le è stato sempre vicino.

Una volta in pensione, Carla si era dedicata sempre più alle attività culturali, alla lettura, alla raccolta di fotografie e cartoline sia dei paesi della Garfagnana che del resto d’Italia.

Dino Magistrelli