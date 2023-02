L’ultimo crollo alle regionali Alle urne un elettore su tre

Il crollo dell’affluenza alle urne appare in tutta la sua evidenza anche in occasione delle recenti elezioni regionali che si sono tenute lo scorso 12 e 13 febbraio in Lombardia e nel Lazio. Una disaffezione che ha colpito gli elettori delle due regioni – sicuramente i territori a maggiore densità per numero di abitanti – e che quindi colpisce in maniera evidente. In Lombardia, alla fine della tornata elettorale, i dati del Ministero dell’Interno hanno fatto registrare un’affluenza alle urne pari al 41,6% e che ha visto eleggere Attilio Fontana, candidato leghista. L’ultimo calo a recarsi alle urne, in questa regione, non lo si registrava dal 2010 quando, a esprimere il voto, era stato il 64,6% degli aventi diritto. Quello di una settimana fa, dunque, è in assoluto il dato più basso registrato alle consultazioni regionali lombarde. Identica situazione – se vogliamo, percentualmente ancora più eclatante – è quella dell’andamento del voto nel Lazio. Qui si è recato ai seggi il 37,3% degli aventi diritto che ha sancito la vittoria dell’esponente di FdI, Francesco Rocca. Anche in questo caso, l’ultimo dato delle consultazioni del 2010, aveva fatto emergere un’affluenza alle urne del 60,8%. Una perdita di elettori significante e che sottolinea, ancora una volta, la triste tendenza della disaffezione in termini di partecipazione al voto.

m.g.