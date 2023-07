Luglio Altopascio: tanti eventi nei prossimi giorni - Cosa fare a Altopascio

Molti gli appuntamenti per l’ultima settimana del Luglio Altopascese 2023. Stasera, martedì 25 luglio, Celebrazioni di San Jacopo Maggiore, la festa del Santo Patrono di Altopascio.

Si continua poi mercoledì 26 luglio, alle 21.15 in piazza Ospitalieri, con “La chitarra flamenca”, il concerto gratuito della Francigena International Arts Festival, in collaborazione con l’Accademia Gemignani. Sempre mercoledì 26 “Cinema sotto le stelle nelle frazioni” alle 21.30 al Comitato Paesano di Badia Pozzeveri, dove sul grande schermo verrà proiettato “Up”, famoso film della Pixar. Cresce l’attesa per la cena sotto le stelle di venerdì 28 luglio, alle 20 in via Cavour: “A tavola sulla Francigena”, la tradizionale serata organizzata dal Misericordia di Altopascio, insieme al Comune e al Ccn Altopascio.