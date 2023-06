Luglio altopascese, il calendario Tanti eventi con un occhio al 2024 Progetto per ricordare Puccini

La proposta è suggestiva: ospitare nel 2024, anno del centenario della morte di Puccini l’opera Suor Angelica nella splendida e adattissima location di piazza Ospitalieri che si presterebbe benissimo, con il pozzo e le arcate del loggiato. L’idea è arrivata dal Maestro Rosella Isola durante la conferenza stampa di presentazione del Luglio altopascese 2023, quando ha descritto i concerti di questa edizione del Francigena Festival a cura dell’Accademia Geminaini (con la presenza del pianista di fama internazionale Ashkenazy il 17 luglio), per la musica di qualità. Il sindaco, Sara D’Ambrosio ha accolto il suggerimento, con il Comune che ci stava già pensando. Per il resto, oltre al primo cittadino, presenti l’assessore al commercio Adamo La Vigna, alla cultura Alessio Minicozzi, al volontariato Valentina Bernardini e i rappresentanti di tutte le associazioni che hanno manifestato l’interesse di dare forma, in sinergia, al programma che dal 28 giugno al 2 agosto animerà le serate all’ombra della Smarrita ma non solo, frazioni comprese.

Quindi esponenti di Misericordia, Fratres, Avis, CCN sia del capoluogo sia di Spianate, Accademia Geminiani, (la scuola di musica che compie 20 anni e che tra luglio e agosto avrà decine di studenti da tutto il Mondo, Canada, USA, Cina, Portogallo, Francia, Spagna i quali soggiorneranno in loco favorendo l’indotto), per un caleidoscopio di eventi per tutti i gusti. Una manifestazione espressio del territorio e che non è di proprietà dell’amministrazione civica, come è stato sottolineato, ma di tutti, un luogo da vivere intensamente. Bellezza e ospitalità da un lato, nel segno della continuità dall’altro.

Ci saranno i tratotri d’epoca, l’8 luglio, glis cavi archeologici, il 10, "Il grande Gatsby", serata anni Venti del precedente secolo il 15, ma anche caccia al tesoro il 19, serate pedagogiche, estemporanee di pittura. Il clou il 21 luglio con la Notte blu. A Spianate serata speciale il 23 con musica, sfilate, sostenibilità ambientale. Il 28 tavolata sotto le stelle della Misericordia che per la prima volta sarà a numero chiuso dopo i 760 coperti del 2022. Poi tombola e spettacolo pirotecnico. Info e programma completo su www.comune.altopascio.lu.it

Massimo Stefanini