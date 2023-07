Luglio Altopascese, 50mila euro a 4 associazioni

Cinquantamila euro saranno erogati come contributi dal Comune di Altopascio a quattro associazioni per gli eventi del Luglio altopascese 2023. Il 50% come acconto, l’altra metà a saldo, a conclusione della manifestazione e nell’ambito dei termini previsti dal regolamento specifico, dietro idonea rendicontazione. Lo stabilisce la determinazione numero 478 dello scorso 14 luglio.

Nel dettaglio questa la suddivisione: Donatori di Sangue Fratres Altopascio 915 euro; Accademia della Musica Francesco Geminiani 10.420; Centro Commerciale Naturale Spianate 5.600; Centro Commerciale Naturale di Altopascio 32.999 euro. La somma complessiva ammonta a 49.934 euro. La somma sarà imputata al capitolo di bilancio denominato "Iniziative a sostegno del settore contributi". Il 50%, come detto, pari a 24.967 euro, sarà inteso come acconto. I dati sono pubblicati sull’albo pretorio on line. La parte rimanente verrà concessa dopo la conclusione della festa, la più sentita dagli altopascesi e che è nel vivo in questo periodo. Con l’ultima settimana che incombe e con le celebrazioni per il Santo Patrono, Giacomo. Il 28 cena della Misericordia nel centro di corso Cavour, poi i fuochi d’artificio a concludere l’edizione 2023.

M.S.